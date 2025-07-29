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Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 17:33

Глава российской территориальной администрации пострадала после удара ВСУ

Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль с чиновницей из Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Борки Валуйского округа беспилотник Вооруженных сил Украины совершил нападение на служебный автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате инцидента пострадали глава местной администрации Татьяна Рябикина и водитель транспортного средства. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Медики диагностировали у женщины осколочное ранение плечевой области, у мужчины — баротравму. Оба пострадавших были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Служебный автомобиль получил значительные повреждения в результате данного инцидента.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о нападении беспилотника ВСУ на грузовой вагон в поселке Пролетарский Ракитянского района. В своем Telegram-канале он уточнил, что местные власти и экстренные службы взяли ситуацию под контроль. По предварительным данным, инцидент привел к повреждению железнодорожного вагона. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого в результате атаки украинского беспилотника в хуторе Бондаренков погиб один человек и пострадал еще один. Как сообщил Гладков, жертвами стали супруги, находившиеся в гражданском автомобиле. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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Вячеслав Гладков
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