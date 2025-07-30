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30 июля 2025 в 04:20

Юрист раскрыла дедлайн раздела имущества при разводе

Юрист Феттер: на раздел имущества при разводе дается три года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Срок исковой давности для раздела совместно нажитого имущества после развода составляет три года, но отсчет начинается не с момента расторжения брака, а с того дня, когда один из супругов узнал о нарушении своих прав, заявила NEWS.ru юрист Лариса Феттер. По ее словам, это правило закреплено в статье 38 Семейного кодекса РФ и позволяет защитить интересы сторон даже спустя годы после развода.

Срок исковой давности для раздела совместно нажитого имущества составляет три года — статья 38 СК РФ. Однако течение срока начинается не с момента развода, а с того дня, когда один из супругов узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Пример из практики. После развода жена продолжает жить в квартире бывшего мужа, оплачивает коммунальные услуги, делает ремонт. Если через пять лет муж попытается продать эту квартиру или выселить ее, срок на раздел начнется именно с этого момента, — пояснила Феттер.

Она отметила, что затягивать с подачей иска не стоит — это может привести к потере имущества или сложностям со взысканием компенсации. По ее словам, если срок исковой давности пропущен, его можно восстановить, но только при наличии уважительных причин, таких как тяжелая болезнь, служба в зоне СВО или длительное пребывание за границей без возможности вернуться.

Почему нельзя затягивать с подачей иска на раздел имущества с бывшим супругом? Существует риск продажи имущества. Если квартира будет продана добросовестному покупателю, вернуть ее не получится — только требовать денежную компенсацию. Также может случиться утрата имущества и возникнуть проблемы с взысканием. Что делать, если срок пропущен? Суд может восстановить срок, но только при наличии уважительных причин: тяжелая болезнь, служба в зоне СВО, длительное пребывание за границей без возможности вернуться, — резюмировала Феттер.

Ранее адвокат Виктория Данильченко заявила, что факт измены не может повлиять на решение суда при разделе имущества во время развода. По ее словам, даже в случае заключения брачного договора он регулирует исключительно имущественные отношения, а супружеская неверность к ним не относится.

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