Конституционный суд уточнил порядок расчета платы за вывоз мусора КС РФ: тариф на вывоз отходов в домах считают по площади, а не числу проживающих

Конституционный суд России подтвердил законность расчета платы за вывоз мусора на основе общей площади жилого помещения. Независимо от того, проживает ли человек в квартире или частном доме, определить объем потребления услуги индивидуально невозможно, сообщает РАПСИ со ссылкой на разъяснение суда, пишет РБК.

Поводом для обращения в Конституционный суд стали иски владельцев частных домов, недовольных порядком начисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов. По их мнению, расчет по общей площади, указанной в Росреестре, несправедлив, и они настаивали на начислениях по числу фактически проживающих. Однако суды разных инстанций отказали в удовлетворении требований, и заявители обратились в КС.

Рассмотрев материалы дела, Конституционный суд не нашел оснований для принятия жалобы. В своем разъяснении он подчеркнул, что действующий порядок расчета соответствует закону и обеспечивает единый подход для всех собственников.

Использование общей площади помещений для этих расчетов является законным, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 июля «коммуналка» подорожала в среднем почти на 12% Резким скачком цен на ЖКУ заинтересовались в надзорных органах. Генпрокурор Игорь Краснов распорядился проверить законность роста тарифов. Поводом послужили многочисленные жалобы россиян.