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28 июля 2025 в 07:30

Южная красавица покоряет сады России! Удивительный многолетник живет 50 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лагерстремия индийская — южная красавица покоряет российские сады! Удивительный многолетник живет 50 лет! Этот кустарник (Lagerstroemia indica), известный также как индийская сирень, становится настоящим открытием для российских садоводов. Согласно последним исследованиям Ботанического сада РАН, морозостойкие сорта лагерстремии успешно зимуют при температурах до -23 °C, что позволяет выращивать ее в условиях средней полосы России с зимним укрытием.

5 причин поселить лагерстремию в своем саду

  1. Роскошное цветение — с июля по сентябрь куст покрывается кистями розовых, белых или пурпурных цветов, напоминающих сирень
  2. Декоративная кора — гладкие стволы с мраморным рисунком особенно красивы зимой
  3. Осенний фейерверк — листья перед опаданием становятся ярко-оранжевыми и красными
  4. Компактные размеры — в нашем климате вырастает до 2–3 метров
  5. Долголетие — при правильном уходе живет более 50 лет

По данным Сочинского дендрария, новые сорта лагерстремии (Рубин, Снежная королева) специально адаптированы для российского климата. Их цветение длится до 120 дней, создавая в саду атмосферу средиземноморского курорта.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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