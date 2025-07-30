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30 июля 2025 в 03:06

В Узбекистане найдена убитой известная певица

Milliy TV: в Узбекистане убили певицу Зебойи Жахон

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трагический инцидент произошел в Самаркандской области Узбекистана, где была убита популярная исполнительница Зебойи Жахон. По предварительным данным, подозреваемым в преступлении является ее супруг, сообщается в программе Millar телеканала Milliy TV.

Убийство произошло 26 июля в Тайлакском районе. Муж певицы пришел увидеться с детьми. Между супругами возникла ссора, в результате которой женщина могла быть задушена. Певица, мать троих детей, скончалась на месте.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов подтвердил, что подозреваемый задержан и против него возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Ранее сообщалось, что в возрасте 47 лет скончалась бывшая аргентинская чемпионка по боксу Алехандра Оливерас. Она находилась в больнице имени Хосе Марии Каллена в Санта-Фе с 14 июля после перенесенного ишемического инсульта. В последние дни перед смертью ее состояние стабилизировалось: она открывала глаза, двигалась и дышала самостоятельно без аппарата искусственной вентиляции легких. Смерть спортсменки наступила внезапно, несмотря на положительную динамику.

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