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30 июля 2025 в 03:00

Щуп — ваш помощник: как проверить масло в машине

Как проверить масло в машине Как проверить масло в машине Фото: Shutterstock/FOTODOM

Щуп — не просто железка под капотом. Он может спасти двигатель от серьезных проблем, если грамотно им пользоваться. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как проверить масло в машине щупом правильно.

Как правильно проверить масло в машине щупом: пошаговая инструкция

1. Когда лучше проверять масло?

  • утром, пока машину еще не успели завести, — идеальный вариант. Автомобиль постоял, масло стекло, показания будут точными;

  • нет времени? Тогда выждите хотя бы 10 минут с заглушенным мотором после поездки. За это время масло успеет немного стечь в поддон.

2. Откройте капот и найдите щуп. Обычного его ручка выделяется на фоне серых деталей автомобиля. Часто производители окрашивают ручку в желтый, оранжевый или красный. Щуп легко заметить, он торчит из двигателя.

3. Достаньте щуп и вытрите насухо. Возьмите чистую тряпку или салфетку и аккуратно сотрите масло — нам важно видеть свежий отпечаток, а не старые следы.

4. Снова вставьте щуп и достаньте его. Полностью вставьте его обратно до упора, а потом снова достаньте — теперь можно смотреть уровень.

5. Убедитесь, что уровень масла в норме. На щупе есть отметки «минимум» и «максимум». Оптимально, если уровень масла находится между этими отметками или ближе к «максимум».

6. Оцените цвет и состояние масла:

  • свежее масло — светло-коричневое и прозрачное;

  • темное, мутное или с металлическим блеском? Значит, пора менять.

На что обратить внимание:

  • если отметка масла ниже уровня «минимум» — нужно срочно долить;

  • если больше «максимум» — это тоже нехорошо. Слишком много масла может привести к вспениванию, проблемам со свечами и повышенному давлению в системе.

Важно: не доливайте на глаз. Лучше добавлять понемногу и каждый раз проверять уровень щупом.

Как часто проверять?

1. Каждые 500–1000 километров. Особенно важно не игнорировать это правило, если машине больше 5 лет.

2. Обязательно перед дальними поездками.

3. После каждой замены масла, чтобы убедиться, что все в порядке.

Регулярная проверка масла — это простая привычка, которая продлит жизнь вашему двигателю. Понадобится всего пара минут, щуп, тряпка — и вы точно знаете, что с машиной все хорошо.

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