«Трамп был терпелив»: США учли возможные последствия санкций против РФ

Администрация США тщательно проанализировала все возможные негативные последствия планируемых вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для прессы. По ее словам, некоторые из них действительно способны подорвать американские интересы.

Я бы исходила из того, что учитывались бы все формы воздействия. Президент США Дональд Трамп не принимает решения с налету. Последствия явно учитывались с начала. И мы готовы сделать то, что необходимо, — подчеркнула Брюс, отвечая на вопрос о возможном «эффекте бумеранга» от санкций.

Она добавила, что принимать решение будет исключительно Трамп — это в «арсенале его интересов». Американский президент был «достаточно терпелив» в вопросе украинского кризиса, показав, что к нему «нужно относиться серьезно». Он будет продолжать пытаться решить проблему с помощью дипломатии, отметила Брюс.

Вашингтон рассматривает возможность введения 100% пошлин на товары из России и ее партнеров, если в течение 10 дней не будет достигнуто прогресса по урегулированию украинского кризиса. В Кремле подтвердили ознакомление с заявлениями Трампа, но не выразили заинтересованности в контактах на высшем уровне.