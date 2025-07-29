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29 июля 2025 в 16:37

Осел прокатился на зиплайне в Дагестане и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане осел покатался на зиплайне, видео опубликовал Telegram-канал Mash Gor. Судя по кадрам, животное с помощью троса пристегнули к веревке, идущей вдоль обрыва. Оказавшись в воздухе, осел начал перебирать копытами.

Видео вызвало неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Одни считают, что животное получает удовольствие, а зоозащитники настаивают на возбуждении уголовного дела.

Ранее группа детей избила голубя палками, пока птица не скончалась. Инцидент произошел в Уссурийске, уточнили в ведомстве. Полиция вышла на случившееся благодаря мониторингу соцсетей.

Кроме того, в Иркутске полиция ищет живодера, который избил собаку в квартире. МВД и прокуратура области начали проверку по факту жестокого обращения с животными. На видео мужчина размахивал руками, после чего раздался вой собаки.

До этого в Приморском крае ранее возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным на местного жителя. По данным следствия, мужчина избил соседского кота в присутствии двух своих детей.

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