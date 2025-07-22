Дети до смерти забили голубя палками

Группа детей избила голубя палками, пока птица не скончалась, информирует УМВД России по Приморскому краю. Инцидент произошел в Уссурийске, уточнили в ведомстве. Полиция вышла на случившееся благодаря мониторингу соцсетей.

Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животными в Уссурийске, — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве подтвердили, что устанавливают все обстоятельства случившегося. Также правоохранители выясняют, кто участвовал в избиении, личности их родителей и другие детали. В результате проверки полиция примет законное и обоснованное решение.

Ранее в Тюмени школьница жестоко убила голубя на глазах у сверстников. 14-летняя девочка обезглавила животное с помощью ножа на крыше одной из многоэтажек. Друзья подростка снимали происходящее на видео, которое распространилось в соцсетях.

В Иркутске полиция ищет живодера, который избил собаку в квартире. МВД и прокуратура области начали проверку по факту жестокого обращения с животными. На видео мужчина размахивал руками, после чего раздался вой собаки.