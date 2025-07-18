Школьница из Тюмени жестоко расправилась с голубем на крыше многоэтажки

Школьница из Тюмени жестоко расправилась с голубем на крыше многоэтажки

Школьница из Тюмени жестоко убила голубя и попала на видео, информирует 72.RU. По данным источника, ролик был снят на крыше одной из многоэтажек. 14-летняя девочка обезглавила птицу с помощью ножа.

На кадрах видно, как она держала животное за крыло и с силой била голубя о кирпичную стену, после чего сбросила тельце с высоты. Ролик сопровождался смехом сверстников, которые снимали происходящее. Один из комментаторов написал, что после выкладывания видео в интернет девочка извинилась и заявила, что ей стыдно за случившееся.

Местная полиция сообщила, что личность подростка удалось установить. Другие детали случившегося не приводятся. Пока неясно, какие меры будут применять в отношении школьницы.

Ранее полиция Иркутска начала искать живодера, который избил собаку в квартире многоэтажки. МВД и прокуратура региона проводят проверку по факту случившегося.

Депутаты направили инициативу в правительство России, согласно которой обвиняемым в жестоком обращении с животными гражданам будут назначать обязательную экспертизу у психиатра. Парламентарии убеждены, что такая мера поможет обезопасить людей.