Практикантку ветклиники заподозрили в убийстве кота в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске практикантка из ветклиники подозревается в намеренном убийстве кота Симбы, которого хозяйка привезла на лечение из-за обострения мочекаменной болезни. При просмотре камер видеонаблюдения было установлено, что девушка три раза вводила животному неустановленный препарат. Владелица кота рассказала «КП-Новосибирск», что дважды питомца удалось откачать врачу.

Врач вернулся, увидел, что коту плохо, снова его откачал. Тогда девушка в третий раз ему что-то вколола, кота не спасли. Ее взяли три-четыре недели назад всего. Она практику проходила у них. В этом году оканчивает ветколледж, — отметила женщина.

Хозяйка уточнила, что привезла своего кота рано утром. Уже тогда женщина обратила внимание на странное поведение стажерки. Через полтора часа Симба умер из-за остановки сердца. Анестезиолог в разговоре с хозяйкой питомца рассказала, что животное не должно было так отреагировать на процедуры, которые ему проводили. Из-за этого женщина и решила посмотреть камеры видеонаблюдения.

По словам хозяйки кота, после произошедшего в ветклинике прошло собрание. Практикантка призналась в содеянном и попросила не сообщать об этом в колледж, так как она идет на красный диплом. Хозяйка уточнила, что деньги за лечение кота ей вернули, но в остальных вопросах достичь с клиникой договоренностей не получилось. Пострадавшая написала заявление в полицию и отправила досудебную претензию в клинику.

Ранее стало известно, что хозяйка кота, которому оренбургская школьница на камеру отрезала голову, намерена обратиться с заявлением в полицию. Кристина Близнецова опознала в трупе животного, который увидела на видеозаписи в соцсетях, своего кота, потерявшегося несколько дней назад.