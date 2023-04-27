«Ходит с ножом»: хозяйка убитого кота рассказала о малолетней живодерке Жительница Оренбурга Кристина Близнецова рассказала о малолетней живодерке, отрезавшей голову ее коту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хозяйка кота, которому оренбургская школьница на камеру отрезала голову, намерена обратиться с заявлением в полицию. Кристина Близнецова опознала в трупе животного, который увидела на видеозаписи в соцсетях, своего кота, потерявшегося несколько дней назад. В комментарии NEWS.ru она отметила, что знает адрес родителей девочки, но боится к ним обращаться.

Да, это мой кот. Он потерялся несколько дней назад, а потом мне начали отправлять эти видео. Я буквально пару часов назад узнала адрес и данные родителей, но общаться боюсь, эта девочка ходит с ножом. Полиция якобы проводит проверку. Завтра лично напишу заявление, если не будет результата, буду через Москву решать, — рассказала Близнецова.

О 15-летней школьнице, которая во дворе жилого дома, сидя в листве, отрезала голову мертвому коту, сообщил местный житель. Девочка разрешила мужчине снимать происходящее, если ее лицо не будет попадать на камеру. Она пояснила, что для нее это обычное дело — из черепов животных она делает украшения. Девочка оправдывалась, что животное уже было мертвым, когда она решила отрезать ему голову.