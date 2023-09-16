Трое мужчин погибли при взрыве гранаты во дворе дома под Воронежем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Россоши Воронежской области трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, снаряд разорвался во дворе частного дома.

По информации канала, всего в доме проживали пятеро мужчин, из них трое перед взрывом вышли во двор. По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за небрежного обращения с боеприпасом. По данным Telegram-канала Readovka, также пострадали двое мужчин, которые оставались дома.

На месте работают экстренные службы. Правоохранители опросили очевидцев.

Обстоятельства уточняются. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в Казани мужчина в военной форме взорвал светошумовую гранату у подъезда дома. Сначала подрывник предлагал поиграть с гранатой двум детям, которых попросил кинуть ее в кусты, после чего сам оторвал чеку и бросил. Раздался громкий взрыв, от которого у припаркованных машин во дворе сработала сигнализация.

В июле у пенсионерки в Воронеже обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой. Пожилая женщина хранила ручные гранаты и тротиловые шашки у себя на грядках. Весь арсенал изъяли и направили на экспертизу, которая показала, что снаряды были выпущены на заводе. Следователям предстояло выяснить, как они попали к женщине, которой может грозить до 11 лет тюрьмы.