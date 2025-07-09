Воронежского чиновника задержали через день после увольнения

Воронежского чиновника задержали через день после увольнения Экс-глава Минторга Воронежской области Швырков задержан

Экс-министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадий Швырков задержан правоохранительными органами, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. За день до этого губернатор освободил его от обязанностей.

Швырков проработал на этой должности чуть меньше года. До этого он шесть лет руководил Семилукским районом.

Ранее СК по Забайкальскому краю заявил, что следствие по уголовному делу против бывшего заместителя мэра Читы Андрея Галиморданова завершено. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями и халатности. Экс-чиновник частично признал вину.

По данным следствия, в период с 2009 по 2017 год обвиняемый блокировал признание 19 многоквартирных домов в Чите аварийными. Вместо этого Галиморданов признавал их подлежащими капитальному ремонту. В результате более 170 жителей не были расселены в пригодное жилье.

До этого глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлия Логвиненко и глава местной администрации МО Колпино Дмитрий Кохно были задержаны. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере.