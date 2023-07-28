Пенсионерка из Воронежа прятала гранаты и взрывчатку на грядках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рабочие во время стройки обнаружили схрон боеприпасов у пожилой жительницы Воронежа, рассказал Telegram-канал SHOT. По его информации, пенсионерка хранила под грядками ручные гранаты и тротиловые шашки. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рабочие заметили предметы, похожие на гранаты, при проведении раскопок. К дому пенсионерки была вызвана полиция. Позднее правоохранители обнаружили десять гранат, десять тротиловых шашек и два брикета со взрывчатым веществом внутри. Схрон был отправлен на экспертизу, в результате которой выяснилось, что все предметы сделаны на промышленном производстве.

Следователям предстоит выяснить, откуда у россиянки боеприпасы. В случае обвинительного приговора ей грозит 11 лет лишения свободы.

Ранее в Ессентуках местный житель спрятал целый арсенал в огороде. По информации Telegram-канала SHOT, мужчина хранил оружие и боеприпасы в 200-литровой бочке с зерном. В ней находились граната Ф-1, запал УЗРГМ, свыше десятка снарядов для гранатометов, пистолет и патроны, уточнил канал.

Кроме того, у пенсионерки из Краснодара в погребе обнаружили ножи, патроны и обрез ружья. По информации городской полиции, женщина хотела организовать убийство участкового оперуполномоченного.