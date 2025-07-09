Пронесшего гранату в рязанский бар сотрудника заключили под стражу

Суд в Рязани заключил под стражу на два месяца 19-летнего местного жителя по делу о взрыве гранаты в местном баре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Ему вменяют статьи о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, 19-летний сотрудник местного бара принес в заведение самодельную гранату, которую приобрел незаконным путем. Во время демонстрации опасного устройства знакомым произошел роковой инцидент — в момент передачи из рук в руки граната неожиданно взорвалась. В результате происшествия погиб приятель сотрудника. Четверо других участников инцидента, включая самого подозреваемого, администратора заведения и двух посетителей, с различными травмами были госпитализированы.

Ранее в Сети появились кадры с места взрыва в игровом клубе на Соборной улице в Рязани. На фотографиях видны сотрудники экстренных служб, носилки с пострадавшим и толпа очевидцев.