Мужчина в военной форме подорвал гранату рядом с детьми в Казани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Казани мужчина в военной форме взорвал светошумовую гранату у подъезда дома рядом с детьми в Советском районе Казани, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, мужчина сидел на лавочке и предложил двум детям кинуть светошумовую гранату в кусты, затем он оторвал чеку и бросил ее, раздался взрыв, у рядом стоящих машин сработала сигнализация.

Baza сообщает, что звук был громкий, женщина, которая находилась рядом с дверью подъезда, начала громко кричать на мужчину, и виновник шума извинился.

1 сентября Telegram-канал «112» сообщил, что на улице Мещерякова в Москве мог взорваться квадрокоптер. По данным канала, пострадал мужчина, ему оторвало ногу. Позже было установлено, что взорвалась граната и у мужчины повреждена рука.

По данным «112», пострадавший был госпитализирован, из подъезда его вынесли на носилках. На место прибыли скорая помощь и Росгвардия. Позднее РИА Новости сообщило в экстренных службах, что мужчина скончался.

До этого отдыхавшую в Севастополе россиянку напугал найденный на пляже подозрительный предмет. Решив, что перед ней деталь беспилотника, женщина вызвала полицию. Сотрудники МВД прибыли на место не сразу. Не дождавшись их, россиянка ушла с пляжа, но перед этим камнями обозначила место расположения подозрительной находки. Приехавшие в ее отсутствие полицейские выяснили, что женщина приняла за деталь от беспилотника детскую игрушку.