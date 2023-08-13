Россиянку напугал подозрительный предмет на пляже в Севастополе Туристка вызвала полицию из-за находки, которую она приняла за часть БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдыхавшую в Севастополе россиянку напугал найденный на пляже подозрительный предмет, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Решив, что перед ней деталь беспилотного летательного аппарата, женщина вызвала полицию.

Сотрудники МВД прибыли на место не сразу. Не дождавшись их, россиянка ушла с пляжа, но перед этим камнями обозначила место расположения подозрительной находки. Приехавшие в ее отсутствие полицейские выяснили, что женщина приняла за деталь от беспилотника детскую игрушку.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.

В ночь на 12 августа российские военные пресекли попытку Украины атаковать территорию Крыма при помощи 20 беспилотников. По данным Минобороны РФ, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Двумя днями ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что российский флот и системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники ВСУ на подлете к городу. По его словам, девять БПЛА противника были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы, еще два дрона сбиты системами ПВО.