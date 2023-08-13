Отдыхавшую в Севастополе россиянку напугал найденный на пляже подозрительный предмет, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Решив, что перед ней деталь беспилотного летательного аппарата, женщина вызвала полицию.
Сотрудники МВД прибыли на место не сразу. Не дождавшись их, россиянка ушла с пляжа, но перед этим камнями обозначила место расположения подозрительной находки. Приехавшие в ее отсутствие полицейские выяснили, что женщина приняла за деталь от беспилотника детскую игрушку.
Накануне в Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.
В ночь на 12 августа российские военные пресекли попытку Украины атаковать территорию Крыма при помощи 20 беспилотников. По данным Минобороны РФ, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
Двумя днями ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что российский флот и системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники ВСУ на подлете к городу. По его словам, девять БПЛА противника были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы, еще два дрона сбиты системами ПВО.