При взрыве в жилом доме на северо-западе Москвы погиб мужчина РИА Новости: в Москве взрыв неизвестного предмета в квартире убил мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате мощного взрыва, который произошел в квартире жилого дома на северо-западе Москвы, предварительно, погиб мужчина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По предварительной информации, у 20-летнего парня в руках взорвалась мощная петарда или граната.

В руках мужчины в квартире дома в районе Покровское-Стрешнево взорвалось неустановленное мощное устройство, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Telegram-канал Mash ранее писал, что у парня в руках взорвалась граната, ее тип сейчас определяют специалисты. Молодого человека с оторванной рукой и многочисленными осколочными ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил канал.

Также сообщалось, что, по словам соседей, взорвался квадрокоптер и мужчине оторвало ногу.

Ранее стало известно, что на юге Москвы дети играли с пистолетом Макарова, найденным во дворе одного из домов. После того как опасная игрушка попала в поле зрения взрослых, оружие было передано сотрудникам полиции. Пистолет дети нашли под деревом. У него отсутствовал магазин. По предварительным данным, пистолет пневматический, но подобное оружие нередко переделывается в боевое.