Дети нашли пистолет Макарова во дворе жилого дома в Москве

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На юге Москвы дети играли с пистолетом Макарова, найденным во дворе одного из домов, сообщает Telegram-канал Baza. После того, как опасная игрушка попала в поле зрения взрослых, оружие было передано сотрудникам полиции.

Инцидент произошел на Бирюлевской улице. Пистолет дети нашли под деревом. У него отсутствовал магазин. По предварительным данным, пистолет пневматический, но подобное оружие нередко переделывается в боевое.

Ранее сообщалось, что у жителя Ессентуков нашли целый арсенал, который он прятал в своем сарае. Тайник он сделал в 200-литровой бочке с зерном. В ней мужчина прятал пистолет, гранату Ф-1, запал УЗРГМ, 14 боеприпасов для гранатомета и сотни различных патронов.

В начале июня десятки единиц оружия изъяли у жителя Подмосковья. Арсенал составляли 21 пистолет, восемь автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, два револьвера и снайперская винтовка. Кроме того, мужчина хранил свыше семи тысяч патронов разного калибра, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия.