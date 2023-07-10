Житель Ессентуков спрятал оружие и боеприпасы в бочке с зерном SHOT: полиция Ессентуков нашла арсенал оружия, спрятанный в бочке с зерном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранительные органы Ставропольского края обнаружили в огороде жителя Ессентуков оружие и различные боеприпасы, которые хранились в бочке с зерном, сообщает Telegram-канал SHOT. В ней найдены граната Ф-1, запал УЗРГМ, 14 снарядов для гранатометов, пистолет, похожий на Макарова, и сотни различных патронов.

По данным SHOT, сотрудники силовых структур проводили обыски у жителя Ессентуков в СНТ «Ветеран». 46-летний мужчина сделал тайник у себя в сарае. В 200-литровую бочку он поместил оружие и боеприпасы и засыпал все это зерном.

Полиция выясняет происхождение найденного и в каких целях мужчина собирался все это использовать.

В июне SHOT сообщал, что житель села Новая Таволжанка Белгородской области прятал на дачном участке ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В2 и множество снарядов. Мужчина не смог объяснить полиции, где он приобрел оружие и как хотел его использовать.

До этого полицейские нашли замаскированный схрон с боеприпасами в селе Озерном Запорожской области. По информации представителей силовых структур, в тайнике были обнаружены 52 танковых осколочно-фугасных снаряда. Силовики также изъяли 17 кумулятивных танковых снарядов и 68 пороховых зарядов к танковым снарядам.