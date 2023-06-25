SHOT: житель Новой Таволжанки спрятал в огороде гранатомет и снаряды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель села Новая Таволжанка Белгородской области прятал на дачном участке ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В2 и множество снарядов, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Мужчина не смог объяснить полиции, где он приобрел оружие и как хотел его использовать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

По данным SHOT, гранатомет со снарядами был найден у 43-летнего местного электрика на огороде. Сотрудники органов правопорядка изъяли три реактивные противотанковые гранаты ПГ-7Л, три стартовых заряда ПГ-7ПЛ, шесть осколочных гранат ОГ-7 и шесть стартовых зарядов ОГ-7ПМ. Владельцу оружия и боеприпасов грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области сотрудники полиции обнаружили схрон с гранатами Ф-1 и АГС-17, которые предназначались для сброса с беспилотников.

До этого стало известно, что полицейские нашли замаскированный схрон с боеприпасами в селе Озерное Запорожской области. По информации представителей силовых структур, в тайнике были обнаружены 52 танковых осколочно-фугасных снаряда. Силовики также изъяли 17 кумулятивных танковых снарядов и 68 пороховых зарядов к танковым снарядам.