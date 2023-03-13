Полицейские нашли схрон с десятками танковых снарядов в Запорожье

Фото: Соцсети

Пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области сообщила Lenta.ru, что полицейские нашли замаскированный схрон с боеприпасами в селе Озерное. По информации представителей силовых структур, в тайнике были найдены 52 танковых осколочно-фугасных снаряда. Силовики также изъяли 17 кумулятивных танковых снарядов и 68 пороховых зарядов к танковым снарядам.

В ведомстве добавили, что находка была отправлена на экспертизу. Схрон был обнаружен сотрудниками полиции во время обхода жилого сектора.

Ранее сотрудники полиции обнаружили гранаты, взрывчатые предметы, оружие и радикальную символику в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области. В ведомстве добавили, что решается вопрос об открытии уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. По информации РИА Новости, владелец гаража пребывает на подконтрольной Киеву территории.

В городе Днепрорудном Запорожской области ранее был найден схрон с оружием и боеприпасами ВСУ. По словам сотрудников МВД, содержимое тайника предназначалось для совершения диверсий и терактов на территории области. Они добавили, что гараж, в котором находился тайник, принадлежит участнику боевых действий в Донбассе. Сейчас этот человек служит в подразделениях ВСУ, которые действуют на Запорожском направлении.