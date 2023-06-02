Житель Подмосковья хранил у себя крупный арсенал оружия

Фото: Национальный антитеррористический комитет

МВД России совместно с ФСБ обнаружило в Подмосковье крупный арсенал с десятками пистолетов, автоматов и патронами к ним, сообщило ведомство в Telegram-канале. Житель городского округа Лосино-Петровский, который хранил оружие в хозпостройке на своем участке, задержан.

Там обнаружены предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, — 21 пистолет, восемь автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, два револьвера и снайперская винтовка. Согласно результатам криминалистического исследования, некоторые из них пригодны для производства выстрелов и являются огнестрельным оружием, — говорится в сообщении МВД.

Также сотрудники МВД и ФСБ изъяли боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, а также более семи тысяч патронов различного калибра. Проводится экспертиза.

Хозяина арсенала заключили под стражу, его обвиняют в незаконном приобретении, хранении и покушении на сбыте оружия.

Ранее в Орловской области в подвале дома недавно умершего 70-летнего мужчины нашли склад боеприпасов. Всего обнаружены 140 минометных мин 50-го калибра времен Великой Отечественной войны.