В московской квартире прогремел взрыв «112»: в московской квартире от взрыва гранаты пострадал мужчина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что жители дома по улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево заявили о взрыве в квартире. По словам соседей, взорвался квадрокоптер, мужчине оторвало ногу, однако позже было установлено, что взорвалась граната и у мужчины повреждена рука.

Как сообщает «112», пострадавший госпитализирован — из подъезда его вынесли на носилках. Что именно произошло, сейчас выясняют спасатели и полицейские. На место выехали скорая помощь и Росгвардия.

Ранее в Москве две девушки вызвали полицию после обнаружения подозрительного предмета на улице. По информации канала, девушки приняли незнакомую вещь за боеприпас. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов констатировали, что найденный предмет является резиновой вагиной.

До этого отдыхавшую в Севастополе россиянку напугал найденный на пляже подозрительный предмет. Решив, что перед ней деталь беспилотника, женщина вызвала полицию. Сотрудники МВД прибыли на место не сразу. Не дождавшись их, россиянка ушла с пляжа, но перед этим камнями обозначила место расположения подозрительной находки. Приехавшие в ее отсутствие полицейские выяснили, что женщина приняла за деталь от беспилотника детскую игрушку.