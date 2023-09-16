Три человека погибли в ДТП под Саратовом

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Авария со смертельным исходом произошла в Саратовской области. В результате серьезного ДТП погибли три человека, еще четыре пассажира получили различные травмы, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По имеющимся данным, автомобиль врезался в опору электропередачи. Водители ехал с высокой скоростью и не справился с управлением. Трагедия произошла в городе Ершове. От полученных травм три человека скончались на месте ДТП, еще четырех пострадавших доставили в больницу.

Ранее стало известно, что трое детей и девять взрослых ранее получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». Десять пострадавших доставлены в больницу. Авария произошла в ночь на 11 сентября на Кубани в Динском районе. На 22-м км трассы столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль.

До этого сообщалось, что фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали, среди них семеро детей. На месте происшествия работали медики. Позднее выяснилось, что за рулем большегруза Scania находился 31-летний уроженец Узбекистана.