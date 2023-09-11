В ДТП на трассе «Дон» пострадали 12 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое детей и девять взрослых получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Десять пострадавших доставлены в больницу.

Авария произошла в ночь на 11 сентября в Динском районе. На 22-м километре трассы столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль.

В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе трое детей, — сказал собеседник агентства.

В главке МЧС Краснодарского края журналистам сообщили, что 10 пострадавших, включая троих детей, доставлены в ЦРБ Динского района и лечебные учреждения Краснодара. Еще двум пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Дагестане, на трассе Талги — Буйнакск столкнулись микроавтобус, перевозивший туристов, и легковой автомобиль. В результате пострадали девять человек.

Ранее сообщалось об аварии с участием большегруза и четырех легковых автомобилей у контрольно-пропускного пункта при въезде в Карелию. Инцидент произошел на трассе «Сортавала». По предварительной информации, погибли два человека. Уточняется, что авария могла произойти из-за того, что водитель большегруза не справился с управлением.