Девять туристов пострадали в аварии с микроавтобусом в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла на трассе Талги — Буйнакск в Дагестане, сообщило региональное МВД в Telegram-канале. По предварительной информации, повреждения различной степени тяжести получили девять человек. Личности пострадавших, а также причины и обстоятельства ДТП выясняются.

В 9:12 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Талги — Буйнакск произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2112 и микроавтобуса Honda. По предварительной информации, в результате ДТП пострадало 9 человек, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи. На опубликованных кадрах видно, что передняя часть микроавтобуса полностью смята. Легковой автомобиль при этом получил еще более серьезные повреждения.

Ранее сообщалось об аварии с участием большегруза и четырех легковых автомобилей у контрольно-пропускного пункта при въезде в Карелию. Инцидент произошел на трассе «Сортавала». По предварительной информации, погибли два человека. Уточняется, что авария могла произойти из-за того, что водитель большегруза не справился с управлением.