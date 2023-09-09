Большегруз столкнулся с четырьмя автомобилями при въезде в Карелию

Большегруз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями у контрольно-пропускного пункта в Карелию, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации канала, погибли два человека, информация о пострадавших уточняется.

Канал отмечает, что авария произошла на трассе «Сортавала». По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали, среди них семеро детей. На месте происшествия работали медики.

Позднее выяснилось, что за рулем большегруза Scania находился 31-летний уроженец Узбекистана по имени Шахбоз. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Полиция задержала подозреваемого, позднее суд арестовал его на два месяца.

До этого в Волгограде на «танцующем» мосту разбилась семья. Женщина за рулем автомобиля Renault не справилась с управлением и въехала в дорожный отбойник. В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет. Еще одна девочка в возрасте 14 лет, а также управлявшая машиной женщина попали в больницу.