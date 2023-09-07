В МЧС подтвердили гибель двух человек в ДТП с фурой в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере два человека погибли в результате наезда фуры на велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, сообщили NEWS.ru представители регионального управления МЧС России. На месте происшествия уже работают медики. Они оказывают помощь пострадавшим.

ДТП на трассе «Скандинавия» с участием грузового автомобиля, легкового и последующим наездом на группу велосипедистов. К сожалению, погибли два человека, остальным оказывается помощь, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на участке трассы вблизи поселка Огоньки фура протаранила группу подростков на велосипедах. По информации Telegram-канала «112», в колонне двигались девочки-спортсменки из Школы олимпийского резерва.

До этого в Волгограде на «танцующем мосту» разбилась семья. Женщина за рулем автомобиля Renault не справилась с управлением и въехала в дорожный отбойник. В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет. Еще одна девочка в возрасте 14 лет, а также управлявшая машиной женщина попали в больницу. Это не первая авария, произошедшая на мосту, где еще в 2010 году на дорожном покрытии образовались волны. Хотя позднее там провели ремонтные работы, аварии не прекратились.