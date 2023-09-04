Семья разбилась на «танцующем мосту» по дороге с кладбища: детали ДТП Стали известны подробности аварии на «танцующем мосту» в Волгограде, где погибли двое детей

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде продолжают выяснять подробности аварии, произошедшей 1 сентября. ДТП унесло жизни двух детей 10 и 11 лет. За рулем автомобиля находилась их мать. Что известно о происшествии?

Что за авария случилась 1 сентября под Волгоградом

Информация о том, что на дороге Волгограда случилось очередное смертельное ДТП с детьми, поступило от пресс-службы регионального ГУ МВД в девятом часу вечера 1 сентября. В Telegram-канале ведомства говорилось, что женщина за рулем автомобиля Renault не справилась с управлением и въехала в дорожный отбойник.

«На мосту через реку Волгу в Среднеахтубинском районе водитель автомобиля Renault не справилась с управлением и совершила наезд на отбойник. В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет», — сообщили в УМВД.

Позже выяснилось, что подростки — это дети женщины-водителя. Машина направлялась из Волгограда, где семья посетила кладбище, в Краснослободск. Водителя и ее 14-летнюю дочь доставили в больницу.

На следующее утро в главке МВД сообщили, что было возбуждено уголовное дело — женщину обвинили в нарушении правил дорожного движения.

«По предварительным данным, 37-летняя водитель превысила скоростной режим. Она не справилась с управлением автомобиля и наехала на отбойник. Выяснять все обстоятельства случившегося будут в следственной части ГСУ главка. Назначен ряд экспертиз», — пояснили в ведомстве.

Кто может быть виноват в аварии

В Сети возникло много споров из-за аварии. Дело в том, что на записи с видеорегистратора, опубликованной в Telegram, было видно, как машина, в которой находилась семья, обгоняет попутное транспортное средство и начинает «вилять» по дороге из стороны в сторону, а потом резко поворачивает и на полной скорости влетает в ограждение. Водитель даже не пыталась затормозить или уйти от столкновения. В связи с этим в Сети люди высказали различные предположения.

«Возможно, что-то случилось с детьми, и мать растерялась, не смогла справиться с волнением. Или они начали вытворять в салоне нечто такое, что выбило ее из колеи, а скорость была немалая, и поэтому женщина потеряла контроль над автомобилем».

«Дорога была сухой и чистой, значит, говорить о неблагоприятных погодных условиях, которые могли помешать автомобилисту, не приходится. Даже если у автомобиля была „лысая“ резина, это никак не объясняет его такого странного поведения».

«По видео кажется, что шла борьба за руль. Будто игра какая-то», — предполагают в комментариях.

Какие «мистические» аварии происходят на «танцующем» мосту

ДТП произошло на мосту, проходящем через реку Волгу. Он соединяет региональную столицу с соседним Среднеахтубинским районом. Мост называют «танцующим» из-за случившихся на нем в 2010 году волн, возникших на дорожном полотне.

На данный момент мать и дочь, которые выжили, остаются в реанимации. На месте аварии жители Волгограда организовали стихийный мемориал — туда привозят цветы и игрушки.

На «танцующем» мосту регулярно происходят ДТП. После возникших резонансных колебаний сооружение отремонтировали, однако аварии не прекратились. Например, в июне 2023-го каршеринг столкнулся с машиной скорой помощи, доставляющей кровь в Краснослободск. До этого на съезде к хутору Бобры в аварии двух автомобилей Lada пострадали семь человек. Чуть раньше машина Audi врезалась в стоящий грузовик.

Жители Волгограда считают «танцующий мост» проклятым местом, поскольку водители теряют бдительность на дороге, где им не угрожает какая-либо опасность.

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