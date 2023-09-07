Что известно о ДТП в Ленобласти, где мигрант на фуре влетел в школьниц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области на трассе «Скандинавия» в результате наезда фуры на велосипедистов погибли два человека, заявила пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, на месте инцидента уже работают медики и сотрудники ГИБДД. Что об этом известно?

ДТП с велосипедистами в Ленобласти на трассе «Скандинавия» 07.09.2023

По информации «Mash на Мойке», фура врезалась в группу велосипедистов и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Как минимум два человека погибли. Восемь человек пострадали, среди них семеро детей.

«Пострадавшие в аварии подростки-велосипедисты представляли сестрорецкую спортшколу олимпийского резерва им. Коренькова. В составе группы ехали девушки 15-16 лет — именно в них пришелся удар после столкновения грузовика и машины сопровождения», — пишет «Mash на Мойке».

По данным SHOT, сначала грузовик в районе развязки на поселок Огоньки в 10:45 врезался в легковой автомобиль, сопровождавший группу велосипедистов школы олимпийского резерва, а потом уже отлетел в спортсменов. В группе было 11 подростков и один тренер.

«На место аварии с велосипедистами, помимо скорых с нескольких подстанций (пять из Питера, две из Токсово), направили два вертолета санавиации. Тем временем на перекрытой „Скандинавии“ в сторону Выборга собралась огромная пробка — затор уже растянулся на несколько километров», — пишет «Mash на Мойке».

SHOT опубликовал список подростков-велосипедистов, которые пострадали в результате жуткого ДТП в Ленобласти. Среди них — подростки 2008 и 2009 годов рождения.

«Их сопровождал тренер женского отделения велосипедного спорта ГБОУ школы-интерната Петербурга Юрий Воробейников», — отметил источник.

«Mash на Мойке» сообщил, что за рулем большегруза Scania находился 31-летний уроженец Узбекистана по имени Шахбоз. Возбуждено уголовное дело — о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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В Якутии перевернулся автобус с рабочими. Как сообщает прокуратура республики, все пострадавшие госпитализированы, один человек погиб.

«Авария произошла утром 6 сентября на дороге компании „Эльгауголь“. По предварительной версии, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением: машина вылетела с дороги и перевернулась. Водитель погиб, пострадали 9 пассажиров — с переломами разной степени тяжести их доставили в больницу города Нерюнгри», — пишет Baza.

По данным «Осторожно, Москва», утром в столице произошло массовое ДТП на севере города. Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе у станции метро «Войковская». Информация о пострадавших уточняется, движение в сторону центра было затруднено.

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