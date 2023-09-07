Фура влетела в группу девочек-велосипедисток в Ленобласти

Фото: t.me/prok_lenobl

Фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, погибли как минимум двое подростков, восемь человек пострадали, среди них семеро детей.

По данным Telegram-канала «112», в колонне двигалась группа девочек-спортсменок из школы олимпийского резерва.

Ранее автомобиль сбил переходившего дорогу по «зебре» пешехода в подмосковной Дубне. На опубликованном видео можно наблюдать, как автомобиль сбивает пешехода, когда тот только начинает переходить проезжую часть. В результате удара человек был отброшен в сторону.

До этого сотрудник службы доставки сбил на электровелосипеде шестилетнего ребенка в Москве и скрылся с места происшествия. ЧП произошло на Черноморском бульваре. Шестилетнего пострадавшего мальчика госпитализировали. Со слов мамы, в сопровождении которой находился ребенок, курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал.

Также легковой автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы. Авария произошла на Судостроительной улице в районе дома 21/11.