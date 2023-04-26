Стало известно, куда пропал хозяин сгоревшей в Сосьве лесопилки Readovka: хозяин сгоревшей в Сосьве лесопилки попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хозяин лесопилки в поселке Сосьва Свердловской области, откуда предположительно и пошел огонь по всему населенному пункту, попал в больницу с тяжелым состоянием, сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на местных жителей. По их словам, хозяином пилорамы является предприниматель Натиг Мамедов. При этом его брата и хозяина соседней лесопилки Натига Мамедалиева задержали силовики, утверждают жители.

Как заявили собеседники Readovka, эпицентром пожара стала именно пилорама Мамедова. Они уточнили, что пожар случился после того, как на пилораме болгаркой резали металл. При этом источник Telegram-канала SHOT утверждает, что Мамедов сбежал из Сосьвы.

По предварительным данным, около 660 человек лишились домов из-за крупных пожаров, вспыхнувших накануне в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс. В результате пожара в поселке Сосьва погиб один человек.

В МЧС отметили, что быстрому распространению способствовала сухая трава, порывистый ветер и отдаление водоемов. В результате пожара сгорело восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности. Министерству общественной безопасности региона поручено обеспечить готовность учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров.