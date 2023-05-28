Стало известно, как беспилотник собирался атаковать нефтепровод под Псковом SHOT: атаковавший нефтепровод под Псковом дрон был начинен металлическими шариками

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что беспилотник, атаковавший накануне нефтепровод в Псковской области, был начинен металлическими шариками. По информации канала, они были найдены на месте обломков упавшего дрона. Никто не пострадал. Минобороны России эту информации не комментировало.

По данным SHOT, всего возле места падения беспилотника в Псковской области было обнаружено более 40 обломков. Сейчас они отправлены на экспертизу сотрудниками полиции.

Накануне глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что взрывом было повреждено административное здание нефтепровода в Невельском районе. По словам губернатора, причиной могла быть атака двух беспилотников. Он добавил, что люди в результате происшествия не пострадали.

11 мая глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти» в Клинцах. По его словам, никто не пострадал, в результате атаки объект получил частичные повреждения.

Также 27 мая правительство Тверской области сообщило о падении беспилотника недалеко от деревни Ерохино. По данным администрации, в результате происшествия никто не пострадал. При этом Telegram-канал Baza сообщал, что два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию, обслуживающую трубопровод «Дружба», недалеко от деревни Ерохино. По сведениям канала, одно из зданий получило повреждение. Минобороны России эту информацию не комментировало.