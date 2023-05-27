Административное здание нефтепровода подорвали в Псковской области

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В Псковской области возле деревни Литвиново взрыв повредил административное здание нефтепровода, сообщил в Telegram губернатор Михаил Ведерников. По его сведениям, никто не пострадал. Ведерников добавил, что повреждения могут быть вызваны атакой двух беспилотников.

Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Пострадавших нет. <...> Предварительно, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА, — написал он.

11 мая глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти» в Клинцах. По его словам, никто не пострадал, в результате атаки объект получил частичные повреждения.

В ночь на 11 мая Богомаз также сообщал об обстреле украинским беспилотником административного здания в городе Стародуб. По словам губернатора, никто не пострадал. Других подробностей он не приводил.

10 мая в компании «Транснефть» заявили, что в Брянской области некие злоумышленники попытались устроить террористический акт на нефтепроводе «Дружба». Перед этим об обстрелах трубопровода сообщали в Telegram-каналах, где отмечали, что в результате были повреждены три пустых резервуара. Представитель «Транснефти» Игорь Демин утверждал, что при атаке никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются компетентными органами.