Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области Глава Брянской области Богомаз: БПЛА обстрелял административное здание в Стародубе

Фото: Министерство обороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что административное здание в городе Стародубе было обстреляно украинским беспилотником. Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет, — заявил Богомаз.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Других подробностей произошедшего на данный момент нет.

Ранее Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, в эфире телеканала «Рада» заявил, что Украине требуется как минимум еще 3000 беспилотников для уничтожения российской инфраструктуры. По его словам, ВСУ целятся в объекты, которые находятся на территории ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ATV, что нападение украинских беспилотников на Кремль может быть интерпретировано как попытка теракта против Владимира Путина. Песков подчеркнул, что это возмутительный шаг, приравнивающий Украину к странам — спонсорам терроризма.