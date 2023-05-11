Офис Зеленского запросил у Запада еще три тысячи ударных беспилотников Офис Зеленского запросил у Запада три тысячи дронов для ударов по новым регионам России

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, в эфире телеканала «Рада» заявил, что Украине требуется как минимум еще 3000 беспилотников для уничтожения российской инфраструктуры. По его словам, ВСУ целятся в объекты, которые находятся на территории ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Сколько беспилотников нам нужно иметь и применять, чтобы поразить всю российскую инфраструктуру вдоль линии соприкосновения? Одна тысяча, две тысячи, три тысячи дронов различных модификаций. Беспилотник — это ключевой элемент ведения войны. Объекты в Белгородской области, к примеру, нас не затрагивают, — заявил Подоляк.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ATV, что нападение украинских беспилотников на Кремль может быть интерпретировано как попытка теракта против Владимира Путина. Песков подчеркнул, что это возмутительный шаг, приравнивающий Украину к странам — спонсорам терроризма.

Министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать не разговорами, а конкретными действиями на попытку атаки украинских дронов на Кремль. По его словам, без ведома Запада киевские террористы не могли совершить подобный шаг.