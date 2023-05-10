Песков назвал атаку дронов ВСУ на Кремль терактом против Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ATV, что нападение украинских беспилотников на Кремль может быть интерпретировано как попытка теракта против Владимира Путина. Песков подчеркнул, что это возмутительный шаг, приравнивающий Украину к странам — спонсорам терроризма.

Это совершенно возмутительная и неприемлемая террористическая активность государства. Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам — спонсорам терроризма. Даже не юридически, а де-факто, фактически, — констатировал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать не разговорами, а конкретными действиями на попытку атаки украинских дронов на Кремль. По его словам, без ведома Запада киевские террористы не могли совершить подобный шаг.

В ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал.

Песков впоследствии заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу российского государства со стороны Украины. Он добавил, что такие решения об атаках принимают США, Киев является лишь исполнителем.