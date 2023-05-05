Лавров пригрозил конкретными действиями в ответ на атаку БПЛА на Кремль

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Россия будет отвечать не разговорами, а конкретными действиями на попытку атаки украинских дронов на Кремль, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, которые приводит РИА Новости, без ведома западных хозяев «киевские террористы» не могли совершить данную атаку.

Мы будем отвечать не разговорами о том, «casus belli» (с лат. «повод для войны». — NEWS.ru) это или нет. А будем отвечать конкретными действиями. <...> Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома «хозяев» киевские террористы совершить его не могли бы, — сказал дипломат.

В ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины, и добавил, что подобные решения об атаках принимают США, Украина же является лишь исполнителем.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва говорит неправду об инциденте. По его словам, США не имеют отношения к атаке и не располагают данными, кто за этим стоит.