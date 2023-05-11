Украинский дрон атаковал нефтебазу в приграничном регионе России Богомаз сообщил об атаке украинского БПЛА по нефтебазе в Клинцах

Фото: RosneftRu/Global Look Press

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти» в Клинцах Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, в результате атаки объект получил частичные повреждения.

Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть». Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов, — написал Богомаз.

Глава региона добавил, что экстренные службы уже работают на месте.

В ночь на 11 мая Богомаз сообщал об обстреле украинским беспилотником административного здания в городе Стародуб. По словам губернатора, никто не пострадал. Других подробностей он не приводил.

10 мая в компании «Транснефть» заявили, что в Брянской области некие злоумышленники попытались устроить террористический акт на нефтепроводе «Дружба». Перед этим об обстрелах трубопровода сообщали в Telegram-каналах, где отмечали, что в результате были повреждены три пустых резервуара. Представитель «Транснефти» Игорь Демин утверждал, что при атаке никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются компетентными органами.