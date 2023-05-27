Тверские власти подтвердили падение беспилотника Правительство Тверской области сообщило о падении беспилотника в деревне Ерохино

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Недалеко от деревни Ерохино Тверской области рухнул беспилотник, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным администрации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные службы области.

27 мая у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию, обслуживающую трубопровод «Дружба», недалеко от деревни Ерохино Тверской области. По сведениям канала, одно из зданий получило повреждение, люди не пострадали. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что взрывом было повреждено административное здание нефтепровода в Невельском районе. По словам губернатора, причиной могла быть атака двух беспилотников. Он добавил, что люди в результате происшествия не пострадали.