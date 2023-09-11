Стали известны подробности о девятикласснике, напавшем на школу в Ростове Напавший на школу подросток в последнее время перестал общаться со сверстниками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подросток, напавший на школу в Ростове-на-Дону, с начала учебного года перестал общаться со сверстниками, сообщает Telegram-канал Baza. Одноклассники считали его странным, но конфликтов у него ни с кем не было. При этом отмечается, что девятиклассник учился хорошо, но сталкивался с непониманием со стороны учителя обществознания.

По данным канала, при задержании у подростка произошел приступ эпилепсии, чего ранее с ним в школе не случалось. Также сообщается, что подросток живёт с бабушкой, а его родители находятся в разводе.

О нападении подростка в хуторе Красный Десант Ростовской области ранее рассказал губернатор Василий Голубев. По его словам, 15-летний ученик девятого класса ранил четверых взрослых. Ими оказались трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Голубев отметил, что у подростка имеется психическое заболевание. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства произошедшего.

От ножевых ранений пострадали три человека: вахтерша, учительница английского и дедушка первоклассницы. Несовершеннолетний был задержан силами очевидцев до приезда полиции. Пока подросток не может давать показания, поскольку находится в невменяемом состоянии. На опубликованных в Сети кадрах с задержанием видно, что подросток не оказывает сопротивления при задержании.