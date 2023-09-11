Появилось видео задержания под Ростовом вооруженного ножом школьника В Красном Десанте задержали вооруженного ножом 15-летнего школьника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженного ножом подростка, который пытался проникнуть в свою школу в хуторе Красный Десант Ростовской области, задержали, сообщает РЕН ТВ. 15-летний ученик девятого класса ранил четверых взрослых у входа в образовательное учреждение. Обезвредить его удалось очевидцам происшествия.

На видео с места событий, которое опубликовал телеканал, можно увидеть, что мужчина удерживает нападавшего возле машины. Последний, судя по записи, сопротивления не оказывает.

На фоне инцидента местные власти приняли решение приостановить занятия в школе, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя районной администрации. Учебный процесс возобновится после того, как следственные органы проведут необходимую работу.

О нападении в школе ранее сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, школьник, страдающий от психического заболевания, ранил троих сотрудников образовательного учреждения и родственника одного из учеников. Серьезных увечий пострадавшие не получили. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Как утверждает Telegram-канал Baza, в ходе задержания школьник говорил, что видит «поляков и хохлов, которые нападают, и ему страшно». Позднее он также признался, что хотел напасть на учительницу по обществоведению, которая ставит ему тройки.