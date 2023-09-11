Подросток устроил поножовщину в школе в Ростовской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженный ножом подросток попытался проникнуть в свою школу, расположенную в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев. По его словам, 15-летний ученик девятого класса ранил четверых взрослых у входа в образовательное учреждение. Ими оказались трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Нападавшего задержали очевидцы происшествия.

Вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. <...> Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения — легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, — подчеркнул Голубев.

По словам главы региона, подросток страдает от психического заболевания. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирской области садовод случайно убил семиклассника во время заготовки дров. Мужчина пилил сухостой, когда мальчик укладывал дрова в штабеля. В какой-то момент на подростка упал большой сук, садовод не смог помочь мальчику выбраться. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде. Погибший мальчик учился в спецшколе для умственно отсталых детей.