В Новосибирской области садовод убил школьника во время заготовки дров Садовод случайно убил семиклассника во время заготовки дров в поселке Бочкарево

Садовод случайно убил семиклассника во время заготовки дров в поселке Бочкарево Новосибирской области, сообщил Telegram-канал SHOT. Подросток скончался на месте до приезда скорой, мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет колонии.

Канал отмечает, что 29-летний рабочий садоводческой фирмы отправился в лес вместе с 14-летним сыном своего коллеги собирать дрова на зиму. Мужчина пилил сухостой, а мальчик укладывал дрова в штабеля. В один момент на подростка упал огромный сук. Мужчина не смог помочь ему, его задержали и поместили под подписку о невыезде. По данным SHOT, мальчик учился в спецшколе для умственно отсталых детей.

Ранее житель села Новотроицкого сжег тело новорожденного ребенка. По словам сотрудников регионального СК, жена мужчины скончалась после родов. Предварительно известно, что ребенок мог родиться мертвым, по факту случившегося началось расследование.

Семья мужчины считалась благополучной, она придерживалась старославянских взглядов. У него четверо детей, все роды он принимал сам. Отмечается, что семья никогда не обращалась за помощью к врачам и не состояла на учете. По версии следствия, в ходе родов у жены мужчины возникли осложнения.