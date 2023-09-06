В Амурской области мужчина сжег новорожденного ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель села Новотроицкое Благовещенского округа Амурской области сжег тело новорожденного ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей регионального следственного управления. По словам сотрудников ведомства, жена мужчины скончалась после родов. Предварительно известно, что ребенок мог родиться мертвым, по факту случившегося проводится расследование.

Источник агентства в следственных органах уточнил, что семья мужчины считается благополучной, она придерживается старославянских взглядов. У него четверо детей, все роды он принимал сам. Отмечается, что семья никогда не обращалась за помощью к врачам и не состояла на учете. По версии следствия, в ходе родов у жены мужчины возникли осложнения.

Отец просто избавился от плода. Во время родов возникли какие-то осложнения, женщина умерла, он сам ее привез в больницу, но врачи помочь уже не смогли, — рассказали в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, в Калининграде тело новорожденного ребенка было найдено в кустах на Киевской улице. Причина смерти мальчика не установлена, назначена судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что труп обнаружил случайный прохожий. Следственный комитет РФ проводит проверку.