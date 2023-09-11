Напавший на людей школьник заявил, что боится «поляков и хохлов»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Подросток, устроивший поножовщину в школе в Ростовской области, во время задержания говорил, что видит «поляков и хохлов, которые нападают, и ему страшно», пишет Baza. Однако, как уточняет Telegram-канал, позже он признался, что хотел напасть на учительницу по обществоведению, которая ставит ему тройки.

По данным канала, подросток находится в невменяемом состоянии и допросить его пока не удается.

Также приводятся подробности происшествия со ссылкой на очевидцев. Они рассказывают, что парень вошел в школу в маске. Вахтёрша попросила ее снять. Он отказался и стал ей угрожать. За женщину вступился мужчина пожилых лет, подросток выхватил нож и напал на него. Тот выбежал на улицу, нападавший погнался за ним. Там его и задержали.

О нападении подростка в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области ранее рассказал глава региона Василий Голубев. По его словам, 15-летний ученик девятого класса ранил четверых взрослых. Ими оказались трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Нападавшего задержали очевидцы происшествия.

Голубев отметил, что что подросток страдает от психического заболевания. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства произошедшего.