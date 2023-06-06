Следователи осмотрели место разрушения Каховской ГЭС

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Следственный комитет России провел осмотр места разрушения Каховской ГЭС и зафиксировал ущерб, передает РИА Новости. По предварительным данным, гидроэлектростанция была разрушена в результате серии ударов, которые нанесли украинские войска при помощи ракетного системы залпового огня «Ольха».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено о произошедшем и следит за ситуацией. На данный момент, по информации агентства, угрозы безопасности на Запорожской атомной электростанции нет. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о своем намерении посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе.

Разрушение Каховской ГЭС является заранее спланированным террористическим актом Украины, который направлен против инфраструктуры сугубо гражданского назначения, ранее сообщил МИД РФ. Москва решительно осудила произошедшее. Как утверждает министерство, украинцы специально критически повысили уровень воды в Каховском водохранилище и обстреляли станцию.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.