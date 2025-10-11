СК озвучил предварительную причину пожара в Сосновоборске СК РФ: причиной пожара в многоэтажке под Красноярском стало неосторожное курение

Предварительной причиной масштабного пожара в пятиэтажном жилом доме в Сосновоборске Красноярского края стало неосторожное обращение с огнем при курении. В главном следственном управлении СК РФ по краю и Хакасии подтвердили, что именно это привело к возгоранию, в результате которого погибла женщина и пострадали пять человек, пишет ТАСС.

Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома, — сказал представитель ведомства.

Согласно предварительным данным, пожар начался в одной из комнат квартиры, где находилась женщина с непотушенной сигаретой. Погибшая проживала в квартире вместе со свекровью и свекром.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Прокуратура Красноярского края также начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности организацией, ответственной за содержание дома.

Ранее сообщалось, пожар охватил площадь около двух тысяч квадратных метров, полностью уничтожив кровлю здания. Пострадавшим оказывается необходимая помощь и поддержка.